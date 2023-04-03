انت الان تتابع خبر روما ينتصر على سامبدرويا بثلاثية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتصر منتخب روما بنتيجة (3-0)، على ضيفه سامبدوريا ، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي.



وعن طريق جورجينو فينالدوم تقدم روما في الدقيقة 57 ، وذلك قبل أن يضيف باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.



وتكفل ستيفان الشعراوي بإضافة الهدف الثالث لروما، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.





وبذلك رفع روما رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الخامس والذي يواجه نابولي المتصدر في وقت لاحق من اليوم الأحد.



وبقي رصيد سامبدوريا كما هو عند 15 نقطة في المركز ال19 (قبل الأخير) بفارق نقطتين عن كريمونيسي صاحب المركز الأخير، مبتعدا بفارق 10 نقاط خلف مراكز النجاة من الهبوط للدرجة الثانية.