انت الان تتابع خبر تشيلسي يُقيل مدربه بوتر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف نادي تشيلسي رسميا، اليوم الأحد عن إقالته لمدربه الإنجليزي جراهام بوتر، على خلفية تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.



وكان النادي اللندني قد أصدر بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "وافق جراهام على التعاون مع النادي لتسهيل فض التعاقد بشكل سلس".



وأكمل : "خلال ولايته للفريق، قادنا جراهام إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سنواجه ريال مدريد. يود تشيلسي أن يشكر جراهام على كل جهوده ومساهماته ويتمنى له التوفيق في المستقبل".



وأوضح تشيلسي، أن برونو سالتو سيتولى مسؤولية قيادة الفريق، بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.



وقال تود بويلي، رئيس تشيلسي: "بالنيابة عن الجميع في النادي، نود أن نشكر جراهام بصدق على مساهمته في تشيلسي. لدينا أعلى درجات الاحترام لجراهام كمدرب وكشخص. لقد كان يتصرف دائما بمهنية ونزاهة، ونحن جميعا نشعر بخيبة أمل لهذا القرار".



وأردف "جنبا إلى جنب مع جماهيرنا الرائعة، سنكون جميعا وراء برونو والفريق بينما نركز على بقية الموسم. لدينا 10 مباريات متبقية في الدوري الممتاز، وفي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".