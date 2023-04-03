انت الان تتابع خبر ميلان يكتسح نابولي برباعية على ملعب مارادونا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إستطاع نادي ميلان من تحقيق فوزاً عريضاً على مضيفه نابولي، بأربعة أهداف نظيفه في المباراة التي جمعتهما على ملعب دييجو مارادونا، في قمة لقاءات الأسبوع 28 من الدوري الإيطالي.



سجل رفائيل لياو الهدف الأول للروسونيري في الدقيقة 17، قبل أن يضاعف الإسباني إبراهيم دياز النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 25 ومع بداية الشوط الثاني كان لياو عاد و سجل الهدف الثالث فيما تمكن البديل ساليمايكيرس .



ومع هذه الخسارة يبقى نابولي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، فيما يحتل ميلان المركز الخامس برصيد 48 نقطة.