استبعاد لاعب عربي في فريق فرنسي لأنه صائم

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رياض - احمد صلاح - قرر المدير الفني لنادي نانت الفرنسي، أنطوان كومباريه، استبعاد اللاعب الجزائري الشاب، جوين هاجام، من مباراة ريمس اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المحلي "ليغ 1".



وستقام مباراة نادي نانت وضيفه ريمس اليوم في الساعة (13:00) على ملعب "لو بوجوار".



وأفادت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أرسل بريدا إلكترونيا لجميع حكام الدوريات المحلية، للتذكير بضرورة احترام لوائحه، وعدم إيقاف المباريات بسبب الإفطار في شهر رمضان.



وبحسب شبكة "France Ouest" الفرنسية، فإن كومباريه قد استبعد الجزائري من المباراة لأنه رفض الإفطار وعدم الصيام بسبب خوض الفريق لهذا اللقاء بعد طلب المدرب ذلك.



ووافق هاجام فقط على الإفطار في المباريات التي تلعب خارج ملعب نانت، ولكن ليس في المباريات التي ستقام على أرضه مثل مباراة اليوم أمام ريمس.



وكان المدرب كومباريه قد اتبع هذا الأسلوب عندما كان يدرب فريق باريس سان جيرمان عام 2009، وقال حينها: "لدي قاعدة بسيطة للغاية في كل ناد أذهب إليه، ليس لدي أي مشكلة في صيام رمضان طوال الأسبوع ولكن أيام المباريات ممنوع".



وتابع: "أولئك اللاعبون الذين سيصومون رمضان سيتم استبعادهم ويبقون في المنزل، لن أعبث بصحة اللاعبين وأضع الآخرين في مأزق، عندما لا تأكل طوال اليوم، يصبح الأمر معقدا".



وأكد التقرير أن اللاعبين المسلمين الآخرون في نانت قد وافقوا على الإفطار في نهار رمضان في يوم المباراة من دون أي مشاكل عكس هاجام.



وعلق المدير الفني السابق لسانت إيتيان، باسكال دوبراز، على ذلك، قائلا: "إن صحة اللاعب هي التي تهمني. عندما يكون لديك لاعب سيشارك 94 دقيقة بكامل قوته دون طعام أو شراب، فإنني أخشى على صحته".



وأضاف: "عندما كنت أدرب في سانت إيتيان (موسم 2021-2022)، كان لدي 35 لاعبا محترفا، منهم 20 لاعبا مسلما وكانت الأمور تسير على ما يرام".



يذكر أن هناك أكثر من لاعب مسلم في نانت ومن بينهم مهاجم منتخب مصر والزمالك السابق، مصطفى محمد، والذي يلعب على سبيل الإعارة من غلطة سراي حتى يونيو المقبل.