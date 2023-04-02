برشلونة يهزم إلتشي ويزحف بثبات نحو اللقب

برشلونة يهزم إلتشي ويزحف بثبات نحو اللقبواصل برشلونة زحفه بثبات نحو لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه إلتشي 4 - صفر يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وحقق برشلونة المتصدر انتصاراً "منطقيا" أمام إلتشي صاحب المركز العشرين الأخير، ليكون الفوز الرابع على التوالي في الدوري للفريق الكتالوني الذي يدربه تشافي والذي يتطلع إلى استعادة لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2019.

وافتتح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20 ثم أضاف أنسو فاتي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 56.

بعدها سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 66 ثم أضاف فيران توريس الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 70 .

ورفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق 15 نقطة أمام غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يستضيف بلد الوليد غدا الأحد ضمن المرحلة نفسها.

أما إلتشي، فقد توقف رصيده عند 13 نقطة في المركز العشرين بفارق 14 نقطة خلف إسبانيول صاحب المركز السابع عشر، أقرب مراكز البقاء في دوري الدرجة الأولى.

وعزز ليفاندوفسكي موقعه بذلك في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني حيث رفع رصيده إلى 17 هدفا متفوقا بفارق أربعة أهداف أمام أقرب منافسيه إنيس أونال لاعب خيتافي.