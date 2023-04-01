أرسنال يواصل زحفه نحو اللقب
حقق فريق أرسنال فوزاً عريضاً 4-1 على ضيفه ليدز يونايتد وحافظ على تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق ثماني نقاط يوم السبت.
وافتتح جيسوس التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 35، وأضاف زميله المدافع بن وايت الهدف الثاني بعد الاستراحة بقليل.
وسجل جيسوس الهدف الثالث بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 55، قبل أن يستبدله المدرب ميكيل أرتيتا بعدها بقليل.
وقلص راسموس كريستنسن الفارق للفريق الزائر بعدما سدد كرة أبدلت اتجاهها في الدقيقة 76، ثم اختتم غرانيت تشاكا الأهداف في الدقيقة 84.
وكان مانشستر سيتي قد فرض الضغط على أرسنال بعدما فاز قبل المباراة 4-1 على ليفربول، لكن المتصدر انتصر أيضا بنفس النتيجة.
وبات رصيد أرسنال 72 نقطة من 29 مباراة، وبفارق ثماني نقاط عن سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض 28 مباراة.
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