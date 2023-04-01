ميدفيديف يبلغ نهائي بطولة ميامي للتنس

ميدفيديف يبلغ نهائي بطولة ميامي للتنستأهل الروسي دانييل ميدفيديف إلى نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس، بعدما تغلب على مواطنه كارين خاشانوف (7-6) و(3-6) و(6-3)، مساء يوم الجمعة، في الدور قبل النهائي.

وصعد مدفيديف المصنف الخامس عالميا، إلى نهائي بطولة ميامي للتنس، للأساتذة "الماسترز" ذات 1000 نقطة، البالغ مجموع جوائزها ثمانية ملايين و800 ألف دولار.

وسيكون مدفيديف في نهائي البطولة بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع اللاعبين الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي جانيك سينر، وفقاً لروسيا اليوم.

ويبحث دانييل مدفيديف (27 عاما) عن لقبه الرابع في الموسم الحالي، والتاسع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.