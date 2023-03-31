انت الان تتابع خبر المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم يبدأ تدريباته في أوزبكستان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل وفد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم اليوم، إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، استعداداً لخوض منافسات الدور الأول من التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد باريس 2024، والتي تقام خلال الفترة من 5 حتى 11 نيسان المقبل.



وأجرى المنتخب تمرينا استشفائيا مساء اليوم بقيادة المدرب ديفيد ناشيمينتو، على ملعب بونيودكور التدريبي في طشقند، وبمشاركة كافة اللاعبات.



وتضم قائمة النشميات: شيرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، لجين البطوش، نور المشايخ، نور زوقش، العنود غازي، تسنيم أبو الرب، إيناس الجماعين، تقى غازي، تحرير القواسمي، تسنيم اسليم، روزبهان فريج، لينا الصاحب، زينة حازم، سارة أبو صباح، أنفال الصوفي، بانة البيطار، مي سويلم، وميساء جبارة.



ويفتتح المنتخب مشواره بالتصفيات المقامة لحساب المجموعة الأولى، بلقاء تيمور الشرقية عند الواحدة ظهر الأربعاء 5 نيسان، فيما يلتقي بوتان السبت 8 نيسان بنفس التوقيت، على أن يختتم الدور الأول بمواجهة أوزبكستان عند الثالثة عصر الثلاثاء 11نيسان، بتوقيت الأردن.



يذكر أن الفرق المشاركة بالتصفيات الآسيوية قسمت إلى 7 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات بحسب مستوياتها، حيث جاء المنتخب الوطني النسوي بالمستوى الثاني.



وبحسب نظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور الثاني، في حين تأهلت منتخبات كوريا الشمالية، اليابان، أستراليا، الصين، وكوريا الجنوبية تلقائياً، استناداً إلى مركزهم في التصنيف الدولي عن قارة آسيا - الخمسة الأوائل