انت الان تتابع خبر تذكرة رياضية تفوق راتب سنة في إنجلترا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت تذاكر مباراة أرسنال الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وولفرهامبتون سعرا غير مسبوق في تاريخ البطولة كونه قد يكون يوما تاريخيا لجماهير "الغانرز" حال نجاحهم في تحقيق اللقب.



وأصدر نادي أرسنال تذاكر المباراة الختامية بالدوري، ضد فريق الذئاب حيث نفدت جميع التذاكر المتاحة على الفور في ثوان، ليبدأ جنون الأسعار بالظهور على مواقع ترويج التذاكر الإلكترونية، ليصل سعر التذكرة الواحدة إلى 53 ألف جنيه استرليني (28 ألف يورو).



علما أن السعر الرسمي لأغلى تذكرة للقاء وولفرهامبتون، من الفئة ب، في منتصف مدرجات الطبقة العليا هو 75.50 جنيها إسترلينيا.



وبات من الصعب الحصول على التذاكر للعديد من المشجعين، مع مخاوف من استخدام الروبوتات من جانب المشجعين للحصول على التذاكر المرغوبة بشدة وإعادة بيعها.



وفي تقرير نشرته صحيفة "التايمز"، عن الرواتب في بريطانيا، نجد سعر التذكرة يعادل راتب القضاة أو المحامين لكنه يفوق راتب العاملين في المجال الطبي أو العاملين في مجالات الهندسة ونظم المعلومات.



ويتصدر أرسنال حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وبات على مسافة قريبة من لقبه الأول في الدوري منذ عام 2004، عندما توج النادي اللندني بلقب الدوري في ذلك الموسم دون هزيمة واحدة.