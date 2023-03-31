انت الان تتابع خبر جماهير سويسرا تستفز منتخب إسرائيل بـ100 علم فلسطيني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفع مشجعون سويسريون العشرات من الأعلام الفلسطينية خلال مباراة منتخب بلادهم ضد إسرائيل، في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2024".



وحقق منتخب سويسرا فوزه الثاني في التصفيات، بالفوز 3-0 على إسرائيل في المباراة التي جرت على ملعب "جنيف"، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة من تصفيات اليورو.



وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور ومقاطع الفيديو للجماهير السويسرية وهي ترفع العلم الفلسطيني وبعض اللافتات المنددة بالاحتلال وسياسة الفصل العنصري، على مدرجات ملعب "جنيف".



وأظهر أحد مقاطع الفيديو رفع عشرات المشجعين الأعلام الفلسطينية، وهم يتفاعلون على صوت موسيقى داخل الملعب، فيما يبدو أنها رفعت في وجه اللاعبين الإسرائيليين.

وشهدت دول أوروبية فعاليات مشابهة عندما يتعلق الأمر بوجود فريق إسرائيلي على أراضيها، حيث تظاهر عشرات الأشخاص بمحيط ملعب "تلاغت" في دبلن، عاصمة إيرلندا، في سبتمبر الماضي، قبل انطلاق مباراة منتخبهم ضد إسرائيل تحت 21 عاما.