انت الان تتابع خبر لجنة فنية في الزمالك من 7 نجوم لاختيار المدير الفني: مرتضى ناوي على أسطورة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شكل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لجنة فنية لدراسة الملفات المطروحة من أجل اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد فسخ التعاقد مع المدير الفني البرتغالي فيريرا وذلك بعد سوء النتائج التي ضربت الفريق الأول والخروج من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل اللجنة الفنية في الزمالك

وتتكون اللجنة الفنية الجديدة في نادي الزمالك من 7 أسماء كبيرة في البيت الأبيض وهم : “إسماعيل يوسف وأمير مرتضى وأحمد حسام “ميدو” وطارق يحيى وأحمد عبد الحليم وجمال عبدالحميد وخالد الغندور”.

أربع مدربين لنادي الزمالك

ومن المقرر أن يشرف على اللجنة الفنية المستشار مرتضى منصور وأنه سوف يتم عرض أربعة أسماء لمدراء فنيين معروضين من أجل تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.