انت الان تتابع خبر فاتي يتبرأ من تصريحات والده من أجل برشلونة: لن يعيش في جلباب أبوه بسبب تشافي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبرأ لاعب فريق برشلونة الإسباني أنسو فاتي من تصريحات والده الذي هزت وكالات الأنباء العالمية خلال الساعات القليلة الماضية والتي انتقد فيها المدير الفني للفريق الكتالوني تشافي.

هجوم والد أنسو فاتي على برشلونة