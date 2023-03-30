انت الان تتابع خبر فاتي يتبرأ من تصريحات والده من أجل برشلونة: لن يعيش في جلباب أبوه بسبب تشافي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبرأ لاعب فريق برشلونة الإسباني أنسو فاتي من تصريحات والده الذي هزت وكالات الأنباء العالمية خلال الساعات القليلة الماضية والتي انتقد فيها المدير الفني للفريق الكتالوني تشافي.
هجوم والد أنسو فاتي على برشلونة
وشن والد لاعب فريق برشلونة الإسباني أنسو فاتي هجوم عنيف على الجهاز الفني للفريق الكتالوني بسبب عدم مشاركة نجلهفي المباريات بشكل أساسي وأنهم يريدون قتله داخل النادي.
أنسو فاتي يتبرأ من والده
وقال أنسو فاتي أن تصريحات والده لا تمثل وجهة نظره على الإطلاق بالرغم من أنه يصحل على فرص قليلة للمشاركة في المباريات إلا أنه يرغب في الحفاظ على علاقته مع المدير الفني تشافي والجهاز الفني.
ويرغب والد نجم فريق برشلونة الإسباني أن يترك أنسو فاتي الفريق الكتالوني ويذهب للعب في فريق أخر من أجل الحصول على الفرصة الكاملة للمشاركة في المباريات بشكل أساسي.