انت الان تتابع خبر عاجل| اعرف مدرب الزمالك الجديد.. إعلامي يفجر مفاجأة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن آخر التطورات بشأن مدرب الزمالك الجديد، حيث نادي أعلن الزمالك الأسبوع الماضي إقالة جوسفالدو فيريرا من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج.

الاتفاق مع مدرب الزمالك الجديد

وأوضح عبد الهادي، أن، سيكون بالتصويت منهم فقط في جلسة خلال ساعات، والتصويت بين 4 مدربين، ودخل مرشح هو السويسري جيراردو سيواني، والكرواتى كريشمير ريزتش وآخر برتغالي على قائمة التصويت”، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة باختيار مدرب الزمالك أوقفت الاتفاق على أي مدرب جديد من جانب الإدارة وحتى تلك اللحظة لم يحسم

وأكد مهيب عبد الهادي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“، على أن إدارة الزمالك تقريبا اتفقت مع الـ 4 مدربين على كل شيء الفلوس والجهاز المعاون، لافتا إلى أن التصويت بين أعضاء اللجنة هو من سيحسم الأمر.

وأشار عبد الهادي إلى أن المرشحون لتدريب الزمالك وصلوا إلى أكثر من 20 اسما من مختلف الجنسيات، موضحا أن دور اللجنة هو متابعة الملف يوميا، مضيفا قائلا:” ومحدش يستغرب من التغييرات اللي بتحصل”.

تطورات في اختيار مدرب الزمالك الجديد

وأضاف مهيب عبد الهادي أن مجلس الزمالك أعلن منذ أسبوعين، عن، وفي النهاية الإدارة بتفاوض أجنبي، الملخص، كل ساعة في جديد وتطورات في كل حاجة