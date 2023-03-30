منتخب التايكواندو يشارك ببطولة النمسا المفتوحة

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رياض - احمد صلاح - يشارك المنتخب الوطني للتايكواندو في بطولة النمسا المفتوحة (عيار نجمة) والتي تقام يومي السبت والأحد المقبلين.



وأعلن اتحاد التايكواندو أن المنتخب الذي يغادر اليوم الخميس إلى النمسا يضم المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب محمد البخيت والمعالجين لؤي مرايات ولانا جوردن إلى جانب اللاعبين واللاعبات لؤي حميدان (وزن تحت 54 كغم)، ومحمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم) وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، وزيد الحلواني في وزن تحت 63 كغم، وفهد عمار (وزن تحت 87 كغم) وأنس الصادق (وزن فوق 80 كغم)، وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم).