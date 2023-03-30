انت الان تتابع خبر الأهلي يتفوق على الرياضي بدوري السلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح فريق الاهلي بالتفوق على الرياضي ارامكس في اللقاء الذي جمعهم ليلة الخميس، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في مباراة قوية بدوري كرة السلة.



وتفوق الاهلي في المباراة التي جاءت إطار منافسات الجولة الثانية من ذهاب الدور الثالث وقبل النهائي لبطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة، بـ90 نقطة مقابل 81.



ويتصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، ليضمن أولى البطاقات المؤهلة للدور النهائي، يليه فريقا الأهلي في المركز الثاني بـ29 نقطة يليه الرياضي بـ 28 نقطة.