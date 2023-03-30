انت الان تتابع خبر نادي شباب الأردن يجدد عقد دوجلاس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت إدارة نادي شباب الأردن، مساء امس الأربعاء، تجديد عقد البرازيلي دوجلاس، حتى نهاية الموسم المقبل.



وقام المهاجم بتوقيع عقده بمقر النادي، وبحضور رئيسه سليم خير.



وكان لدوجلاس مستويات فنية مميزة مع شباب الأردن في الموسم الماضي، خاصة في بطولة دوري المحترفين التي حل بها في المركز الرابع.



وسيلتحق دوجلاس بتدريبات شباب الأردن في اليومين المقبلين، ليدخل ضمن خيارات الجهاز الفني لمواجهة نواذيبو الموريتاني يوم 12 أبريل/ نيسان المقبل في بطولة الأندية العربية.



ويعد دوجلاس المحترف الأجنبي الثاني بصفوف شباب الأردن، بعد مواطنه المدافع كارلوس.