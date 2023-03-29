"فيفا" يحرم إندونيسيا من تنظيم مونديال الشباب

"فيفا" يحرم إندونيسيا من تنظيم مونديال الشبابحرم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إندونيسيا من استضافة كأس العالم للرجال تحت 20 عاما المقررة بين 20 مايو و11 يونيو، وذلك بعد مشكلة سياسية حالت دون إجراء القرعة.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم الأربعاء: "سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليا دون تغيير.. مشيرا إلى "عقوبات" محتملة ضد الاتحاد الإندونيسي للعبة، دون إعطاء تفاصيل إضافية عن أسباب سحب البطولة ومكتفيا بعبارة "بسبب الظروف الحالية".

وكانت القرعة المقرّرة الجمعة قد ألغيت، بسبب دعوة حاكم مقاطعة بالي استبعاد "اسرائيل" من البطولة المقامة في ست مدن بمشاركة 24 منتخبا.

ولا توجد علاقة دبلوماسية رسمية بين البلدين، وأثار دعم القضية الفلسطينية في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة توترات بشأن استضافتها منتخب "إسرائيل".

وأعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أنه سيرسل رئيس اتحاد كرة القدم إريك توهير، الرئيس السابق لنادي إنتر الإيطالي، لإجراء محادثات مع مسؤولي "فيفا".

وقال: "أرسلت رئيس الاتحاد الإندونيسي إريك توهير للقاء "فيفا" من أجل التوصل لأفضل حلّ".

وكشف مسؤولون أن العامل المحتمل لإلغاء القرعة كان دعوة حاكم بالي وايان كوستر استبعاد "إسرائيل" بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين، وذلك في رسالة وجهها إلى وزارة الشباب والرياضة الشهر الماضي.