انت الان تتابع خبر دي خيا يرفض تجديد عقده مع مانشستر يونايتد: الأسباني بقى شبح أولد ترافورد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رفض الحارس الإسباني دافيد دي خيا تجديد عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك بعدما قررت إدارة الشياطين تخفيض أجر الحارس في العقد الجديد.

وكان دي خيا تجديد قد جدد عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2019 بأضخم مبلغ يتقاضاه حارس مرمى بقيمة 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ليصبح الحارس الأعلى أجراً في العالم.

ويأتي رفض الحارس الإسباني تجديد عقده مع مانشستر يونايتد بسبب خفض قيمة أجره مع الشياطين في الوقت الذي يقترب فيه تعاقده من خط النهاية مع الشياطين الحمر.

دي خيا يخوض أكثر من 500 مباراة

وخاض دي خيا مع مانشستر يونايتد أكثر من 500 مباراة وحصد العديد من الجوائز والبطولات مع الشياطين ونجح في تحطيم رقم أسطورة اليونايتد بيتر شمايكل كأكثر من حافظ على نظافة شباكه بواقع 183 مرة.