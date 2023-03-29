انت الان تتابع خبر غمض عنيك.. شوبير يكشف اسم مدرب الزمالك الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يرغب محبي القلعة البيضاء معرفة اسم مدرب الزمالك الجديد الذي سيخلف المدرب البرتغالي فيريرا، وهو ما توقعه شوبير عبر برنامجه على قناة أون سبورت.

مدرب الزمالك الجديد

كشف شوبير أن الزمالك قد صرح في وقت سابق أنه سيعلن عن اسم المدرب الفني الجديد الذي سيخلف فيريرا بعد غد الجمعة، وهناك توجه داخل النادي أن يكون المدير الفني الجديد لكرة القدم أجنبيا بنسبة 90%، متوقعا أنه إذا لم يكن أجنبيا أن يكون خالد جلال هو المدبر الجديد.

تفاصيل المفاوضات داخل الزمالك

وأوضح شوبير أن هناك تفاوض مع اثنين هما ألماني وإيطالي، حيث إن الأزمة الراهنة داخل الزمالك هي الدولار وتوفيره، حيث إن المدربين يريدون تقاضي رواتب بالدولار لكن الزمالك يريد أن يعطيهم بالجنيه المصري، وما زالت المفاوضات مستمر ولم تنتهي.

تفضيلات مجلس إدارة الزمالك

وأشار شوبير إلى أن مجلس إدارة الزمالك تفضل أن يكون الجهاز الفني كله أجنبيا من أجل كأس السوبر ومواجهاته مع الأهلي وغيره من الفرق الأخرى، ورفع إمكانات اللاعبين البدنية والصحية وهناك بطولة عربية بعد سبعة أشهر، وهذه الأسباب كلها تجعل الزمالك يفكر في المدرب الأجنبي، كما أن هناك طرح اسم “تاكيس جوناس”، لكنه غير مرغوب فيه من مجلس الإدارة، ويعتبرونه مدرب بديل إذا لم ينجحوا مع الاثنين الآخرين.