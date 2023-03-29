انت الان تتابع خبر والد أنسو فاتي يفتح النهار على برشلونة: يريدون قتله مثل فينيسيوس في ريال مدريد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فتح والد نجم فريق برشلونة الإسباني أنسو فاتي النار على إدارة النادي الكتالوني وذلك بسبب عدم ارتياحه عم ما يصدر من الجهاز الفني ضد نجله وقلة عدد المشاركات.

ويرغب والد نجم فريق برشلونة الإسباني أن يترك أنسو فاتي الفريق الكتالوني ويذهب للعب في فريق أخر من أجل الحصول على الفرصة الكاملة للمشاركة في المباريات بشكل أساسي.

وأكد بوري فاتي في تصريحات صحفية على أنه لو كان يملك بأن يأخذ نجله أنسو فاتي من برشلونة ويذهب به إلى نادي أخر لكان فعل هذا الأمر من أجل مصلحة اللاعب الذين يريدون قتله مثل فينيسيوس في ريال مدريد.

اللاعب رقم 10 في برشلونة

وأضاف والد نجم فريق برشلونة أنه على حق في كل ما يقوله لأنه يتحدث عن اللاعب رقم 10 في الفريق الكتالوني ولاعب دولي يشارك بشكل مستمر وأن أكثر ما يزعجه هو قلة المشاركة مع برشلونة.