انت الان تتابع خبر زيدان أقوى المرشحين لقيادة منتخب السعودية خلفاً لهيرفي رينارد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر قائد منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد الإسباني السابق زين الدين زيدان قائمة المرشحين لقيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن مساء أمس رحيل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب الأخضر السعودي وذذلك بسبب رغبته في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده.

وأكد تقرير صحفي اليوم الأربعاء على أن هناك أربعة مرشحين لقيادة المنتخب السعودي الأول وعلى رأسهم المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان.

المرشحن لتدريب المنتخب السعودي

وأضاف التقرير أن زين الدين زيدان تصدر قائمة المرشحن لتدريب المنتخب الأول بقوة ويأتي من بعده البرتغالي خورخي جيسوس مدرب فنربخشة التركي وروبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا وسعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي.