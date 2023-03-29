انت الان تتابع خبر ميسي مش ناوي يسيب رونالدو في حالة: عاوز العرش الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تجددت المنافسة من جديد بين أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي وأسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو بالرغم من أن الأول يلعب في القارة الأوروبية مع باريس سان جيرمان الفرنسي والثاني في قارة أسيا مع نادي النصر السعودي.ولكن دائماً ما تكون المنافسة على الأرقام القياسية ممتعة وخاصة بين ميسي ورونالدو حيث سجل الأرجنتيني مع منتخب بلاده ثلاثة أهداف ليساهم في فوز كاسح لمنتخب الأرجنتين على كوراساو بنتيجة 7-0 في مباراة ودية.

ميسي يطارد رونالدو دولياً

وبهذه الأهداف رفع ليونيل ميسي رصيده من الأهداف مع المنتخب إلى 102 هدف دولي ليكون ثالث لاعب يصل إلى هذا الرقم بعد الإيراني علي دائي صاحب الـ109 هدف والقائد البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ122 هدفا.

إنجاز ميسي الكبير

ويواصل ميسي كتابة التاريخ وتقديم متعة كرة القدم مع فريق باريس سان جيرمان ومع المنتخب الأرجنتيني بعد الإنجاز الكبير الذي حققه بالفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022.