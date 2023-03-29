انت الان تتابع خبر زيدان ضمن المرشحين لتدريب هذا المنتخب العربي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بات الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد ضمن قائمة المرشحين على منصب مدرب المنتخب السعودي خلفا لمواطنه هيرفي رينارد.



وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء امس الثلاثاء عن رحيل رينارد عن تدريب الأخضر، بسبب رغبته في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده.



وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن هناك 4 مرشحين لقيادة السعودية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية دخول أسماء جديدة ضمن قائمة الترشيحات.



وأضافت الصحيفة، أنه يبرز على رأس تلك الأسماء، زيدان، كما يتواجد البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب فنربخشة التركي الحالي، والهلال السعودي وبنفيكا السابق ضمن القائمة.



كما ضمت الترشيحات أيضا الإيطالي روبرتو مانشيني، رغم ارتباطه بعقد مع منتخب إيطاليا.



أما الاسم الرابع، هو سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي.