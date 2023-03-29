مصر تهزم مالاوي بالأربعة وتقترب من التأهل

مصر تهزم مالاوي بالأربعة وتقترب من التأهلحقق منتخب مصر لكرة القدم فوزًا كبيراً على حساب مضيفه مالاوي 4 - صفر يوم الثلاثاء، على ملعب بينجو بالعاصمة ليلونجوي.

والتقى المنتخبان في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار في شهر يناير المقبل.

وتقدم طارق حامد "للفراعنة" في الدقيقة الرابعة، وأحرز عمر مرموش الهدف الثاني بالدقيقة 16، وأضاف محمد صلاح الهدف الثالث عند الدقيقة 20، ثم سجل أحمد مصطفى "زيزو" الهدف الرابع في الدقيقة 50.

ورفع المنتخب المصري، حامل الرقم القياسي بالتتويج بسبعة ألقاب آخرها في 2010، رصيده إلى تسع نقاط من أربع مباريات في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن غينيا، فيما يتساوى منتخبا ملاوي وإثيوبيا بثلاث نقاط.

وبات المنتخب المصري بحاجة إلى نقطة واحدة من إحدى مواجهتي غينيا في شهر يونيو أو إثيوبيا في سبتمبر المقبلين، لضمان التأهل رسميا واللحاق بالجزائر والمغرب وكوت ديفوار صاحبة الضيافة.