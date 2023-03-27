انت الان تتابع خبر برشلونة على أعتاب إبرام صفقة جديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بات أحد اللاعبين البارزين الذين يلعبون لأتلتيك بيلباو قريب من الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .



و أوضحت وسائل إعلام اسبانية إن إينيجو مارتينيز، مدافع بيلباو، اختار الانتقال إلى برشلونة عبر صفقة مجانية في الصيف المقبل.



وينتهي عقد إينيجو مارتينيز صاحب ال31 عاما مع أتلتيك بيلباو في الموسم الحالي، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد.



وأشارت إلى أن مارتينيز لديه عروض مميزة من أتلتيكو مدريد وإنتر ونابولي، لكن اللاعب يحلم بارتداء قميص برشلونة، لذا يضعه كأولوية في الصيف المقبل.

وكان برشلونة في طريقه لضم مارتينيز في الصيف الماضي كصفقة بديلة، إذا تعثر البارسا في الحصول على خدمات جول كوندي من إشبيلية.



وأوضحت: "إدارة برشلونة لديها ثقة بأن النادي سينجح في تسجيل الصفقات المجانية بالصيف المقبل، رغم القيود المفروضة على البارسا بسبب قانون اللعب المالي النظيف".

