إيطاليا تهزم مالطا في تصفيات يورو 2024

إيطاليا تهزم مالطا في تصفيات يورو 2024فاز منتخب إيطاليا، أمام نظيره مالطا 2-صفر، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.

وتطلعت إيطاليا حاملة اللقب للعودة إلى المسار الصحيح بعد الخسارة 2-1 أمام ضيفتها إنجلترا في بداية مشوارها في التصفيات يوم الخميس الماضي.

سجل المنتخب الإيطالي هدف التقدم عن طريق ماتيو ريتيغي في الدقيقة 15، ثم سجل ماتيو بيسينا هدف ثاني في الدقيقة 27.

وبتلك النتيجة، يحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، خلف منتخب إنجلترا صاحب الصدارة برصيد 6 نقطة، بينما تذيل منتخب مالطا الترتيب بدون رصيد من النقاط.