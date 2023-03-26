يورو 2024.. إنجلترا تعبر أوكرانيا بثنائية
أنجز المنتخب الإنجليزي مهمته أمام ضيفه الأوكراني بفوزه عليه 2-0 في المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد، على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).
وارتفع رصيد منتخب إنجلترا، الذي تغلب 2 - 1 على مضيفه منتخب إيطاليا في الجولة الافتتاحية للمجموعة يوم الخميس الماضي، إلى 6 نقاط، ليتربع على قمة المجموعة منفردا، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.
في المقابل، بقي رصيد منتخب أوكرانيا، الذي خاض مباراته الأولى في المجموعة، بلا رصيد من النقاط.
وافتتح هاري كين التسجيل لمصلحة منتخب إنجلترا في الدقيقة 37، فيما تكفل بوكايو ساكا، بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 40.
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