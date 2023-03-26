انت الان تتابع خبر مانشستر سيتي يرد بقوة على خطة ريال مدريد بشأن التعاقد مع هالاند والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تدخل مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بكل قوة للرد على خطة نادي ريال مدريد الإسباني بشأن التعاقد مع النجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم السيتي في 2024.وقالت تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية أن مجلس إدارة نادي ريال مدريد يجهز خطة من أجل التعاقد مع مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي النرويجي إيرلينج هالاند.

خطة تحصين هالاند

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية على أن مانشستر سيتي سيبدأ خطة تحصين النرويجي إيرلينج هالاند من أطماع ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل من أجل التوقيع على عقد جديد.

عقد هالاند مع مانشستر سيتي

وأضافت الصحيفة أن عقد النجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند الحالي مع مانشستر سيتي سينتهي في 2027 والنادي الإنجليزي يرغب في تمديد عقد اللاعب لمدة موسم أخر مع زيادة الراتب.