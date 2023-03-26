انت الان تتابع خبر قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا وموعد المباراة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم روسي فيتوريا قائمة الفراعنة لمواجهة منتخب مالاوي في إطار منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

قائمة منتخب مصر لمواجهة مالاوي

ويواجه منتخب مصر مساء الثلاثاء القادم منتخب مالاوي في إطار منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024 وتنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

حراس المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

لاعبي خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال

وفي خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر

ولاعبي خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا