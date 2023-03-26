انت الان تتابع خبر إشارة من ميسي تفتح أبواب برشلونة من جديد: الساحر في الطريق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تترقب جماهير فريق برشلونة الإسباني عودة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ونجم فريق باريس سان جيرمان ليونيل ميسي إلى قلعة كامب نو من جديد وقيادة الفريق الكتالوني.

عقد ميسي مع باريس

ووضع مجلس إدارة نادي برشلونة الكرة في ملعب ليونيل ميسي حيث تنتظر الإدارة إشارة من قائد منتخب الأرجنتين من أجل فتح أبواب كامب نو والدخول في مفاوضات للعودة من جديد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ولم يوافق قائد منتخب الأرجنتين على تفعيل بند التمديد لموسم ثالث مع النادي الفرنسي.

أهمية ميسي في برشلونة

ويرغب رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا في عودة ليونيل ميسي إلى كامب نو من جديد لأن له أهمية كبيرة عند الجماهير وسيكون إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد.