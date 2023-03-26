انت الان تتابع خبر أسود الأطلس تنتصر على البرازيل بمباراة تاريخية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن المنتخب المغربي اليوم الأحد من تحقيق فوزاً ثميناً و تاريخياً على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت على الملعب الكبير في مدينة طنجة المغربية.



وكانت الدقيقة 14 من الشوط الأول قد شهدت فرصة برازيلية حيث أهدر روني هدفا بعد تلقيه كرة بينية من فينيسيوس، جعلته ينفرد بحارس المرمى المغربي بونو، إلا أنها سدد الكرة عاليا.



وردّ يوسف النصيري في الدقيقة 23 بتسديدة مرت بجوار قائم مرمى البرازيل.



وسجل فينيسيوس في الدقيقة 26 هدفا في مرمى بونو، لكن حكم المباراة لم يحتسبه بداعي التسلل، بعدما لجأ لتقنية "الفار".



وأنهى أسود الأطلس الشوط الأول بهدف أحرزه سفيان بوفال في الدقيقة 29.



واستهل المنتخب البرازيلي شوط المباراة الثاني بتسديدة قوية من رودريغو في الدقيقة 48، تصدى لها بونو ببراعة.



وعادل منتخب السليساو النتيجة في الدقيقة 67 بهدف أحرزه كاسيميرو من تسديدة حاول بونو التصدي لها لكن الكرة مرت من تحت يديه.



وفي الدقيقة 79، أعاد عبد الحميد صابيري التقدم للمنتخب المغربي بهدف أحرزه عن طريق تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء البرازيل.



وتدخل المباراة الودية بين المغرب والبرازيل في إطار المباريات الإعدادية التي سيخوضها المنتخب المغربي استعدادا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا بساحل العاج في 2024.



المنتخب البرازيلي صاحب 5 كؤوس عالمية يتصدر تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات، بينما يحتل منتخب المغرب المركز 11 في التصنيف العالمي.



يذكر أن أسود الأطلس خسر مرتين أمام السيليساو، عام 1997 خلال مباراة ودية، وبعد ذلك بعام في دور المجموعات لمونديال فرنسا.