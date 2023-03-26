إسبانيا تفوز علي النرويج بثلاثية

إسبانيا تفوز علي النرويج بثلاثيةفاز المنتخب الإسباني على نظيره النرويجي 3- صفر، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

وسجل داني أولمو الهدف الأول للمنتخب الإسباني في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة، عاد خوسيلو ليسجل الهدف الثالث للمنتخب الإسباني.

وكانت مباريات الجولة الأولى بالمجموعة، قد شهدت فوز اسكتلندا على قبرص 3 - صفر.