المغرب أول المتأهلين إلى كأس أمم إفريقيا 2023
تأهل المنتخب المغربي رسمياً إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023 في كوت ديفوار، وذلك بعد تعادل منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا 2-2 يوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الحادية عشرة للتصفيات المؤهلة.
ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الحادية عشرة برصيد 6 نقاط، بعد استبعاد منتخب زيمبابوي، بسبب إيقاف اتحاد الكرة هناك من قبل الـ"فيفا"، وتعادل منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، برصيد نقطة واحدة لكل منهما.
وأصبح منتخب "أسود الأطلس" أول المتأهلين لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في بداية العام المقبل، في كوت ديفوار "ساحل العاج".
ويستعد المنتخب المغربي، لمواجهة ودية قوية، أمام ضيفه البرازيلي، مساء اليوم الأحد، في مدينة طنجة.
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