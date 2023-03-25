فرنسا تضرب هولندا برباعية
ألحق المنتخب الفرنسي هزيمة ساحقة بضيفه الهولندي 4-0 في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.
فاجأ المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الضيوف بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثانية فقط من البداية. وضاعف زميله المدافع دايوت أوباميكانو النتيجة بعد 6 دقائق فقط، ومن ثم ضاعف المهاجم كيليان مبابي النتيجة بإحرازه هدفين متتاليين عند الدقيقتين (21 و88) من زمن اللقاء.
وحصد منتخب فرنسا نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الثانية (B)، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه اليوناني، الذي تغلب بدوره على مضيفه منتخب جبل طارق بثلاثة اهداف من دون رد، مساء يوم الجمعة أيضا.
وتحل فرنسا ضيفة على أيرلندا يوم الاثنين فيما تستضيف هولندا جبل طارق في روتردام في اليوم ذاته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تضرب هولندا برباعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.