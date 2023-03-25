فرنسا تضرب هولندا برباعية

فرنسا تضرب هولندا برباعيةألحق المنتخب الفرنسي هزيمة ساحقة بضيفه الهولندي 4-0 في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

فاجأ المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الضيوف بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثانية فقط من البداية. وضاعف زميله المدافع دايوت أوباميكانو النتيجة بعد 6 دقائق فقط، ومن ثم ضاعف المهاجم كيليان مبابي النتيجة بإحرازه هدفين متتاليين عند الدقيقتين (21 و88) من زمن اللقاء.

وحصد منتخب فرنسا نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الثانية (B)، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه اليوناني، الذي تغلب بدوره على مضيفه منتخب جبل طارق بثلاثة اهداف من دون رد، مساء يوم الجمعة أيضا.

وتحل فرنسا ضيفة على أيرلندا يوم الاثنين فيما تستضيف هولندا جبل طارق في روتردام في اليوم ذاته.