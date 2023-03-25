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رياض - احمد صلاح - بات منتخب المغرب أول المتأهلين لكأس أمم أفريقيا 2023 التي تقام في بدايات العام المقبل بدولة كوت ديفوار.



وتأهل منتخب المغرب رغم عدم خوضه أي مباراة في التصفيات الأفريقية خلال شهر مارس/ آذار الجاري.



كيف تأهل منتخب المغرب مبكرا لكأس أمم أفريقيا؟

وكثرت الأسئلة بشأن الكيفية التي تأهل بها منتخب المغرب بصورة مبكرة إلى كأس أمم أفريقيا.



منتخب المغرب أوقعته قرعة التصفيات في المجموعة الثامنة رفقة جنوب أفريقيا، ليبيريا وزيمبابوي.



لكن جاءت المفاجأة باستبعاد زيمبابوي من المشاركات الدولية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب التدخل الحكومي في شؤون اللعبة.



وبعد استبعاد زيمبابوي، باتت المجموعة مقتصرة على منتخبات المغرب، ليبيريا وجنوب أفريقيا، حيث ستنحصر بطاقتي التأهل الأولى والثانية بينهم.



وبعد فوز المغرب على ليبيريا وجنوب أفريقيا، حصد 6 نقاط في صدارة المجموعة، وانتظر مواجهة جنوب أفريقيا ضد ليبيريا لمعرفة موقفه من التأهل خلال هذا الشهر.



وبالفعل، تعادل منتخبا جنوب أفريقيا وليبيريا في مباراتهما 2-2، ليحصدا نقطة يتيمة من 3 مباريات لهما، مقابل 6 للمغرب، ليتأهل "أسود الأطلس" رسميا لكأس أمم أفريقيا.



كيف يستفيد منتخب المغرب من التأهل لكأس أمم أفريقيا؟

سيحقق منتخب المغرب بقيادة مدربه وليد الركراكي عدة فوائد من تأهله المبكر لكأس أمم أفريقيا.



من أبرز هذه الفوائد تجربة عناصر جديدة خلال الفترة المقبلة سواء في المباريات الرسمية أو الودية.



فضلا عن ذلك، فإن الركراكي يستطيع تجربة أكثر من خطة لعب مختلفة، من أجل اختيار أفضلهم في البطولة التي يسعى للتتويج بها.



ويأمل منتخب المغرب في الفوز بالنسخة المقبلة من أمم أفريقيا، بعد كتابته للتاريخ في كأس العالم 2022 واحتلاله المركز الرابع كأول منتخب عربي وأفريقي يفعل هذا الإنجاز.



تجدر الإشارة إلى خوض منتخب المغرب مباراتين وديتين خلال الشهر الحالي أمام البرازيل وبيرو.



ما موعد كأس أمم أفريقيا 2023؟

تم ترحيل كأس أمم أفريقيا، بحيث تقرر أن تقام في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2024 إلى فبراير/ شباط من نفس العام.



وكان يفترض أن تقام البطولة في الصيف المقبل، لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر ترحيلها لأوائل العام القادم.