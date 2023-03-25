انت الان تتابع خبر أول رد فعل من رونالدو بعد كسر رقم المطوع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه أمام ليشتنشتاين، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).



ودخل رونالدو، تشكيلة البرتغال لمواجهة ليشتنشتاين، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة على مستوى المنتخبات برصيد 197 مباراة دولية، متجاوزا الكويتي بدر المطوع الذي يمتلك 196 مواجهة.



وكتب رونالدو، عبر حسابه على "تويتر": "لدي العديد من المشاعر الطيبة للعودة للعب مرة أخرى والتسجيل لمنتخبنا وفي ملعب خاص بالنسبة لي.. فخور بكوني اللاعب الأكثر مشاركة على الإطلاق على مستوى المنتخبات".

وذكر حساب رسمي تابع للفيفا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "197 مباراة بقميص منتخب البرتغال.. الدون كريستيانو رونالدو يحطم الرقم القياسي التاريخي لعدد المباريات الدولية".

واستهل منتخب البرتغال، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بالفوز (4-0) على ضيفه ليشتنشتاين.

واعتلى منتخب البرتغال، قمة المجموعة بعد أول جولة متفوقا بفارق الأهداف عن البوسنة التي هزمت أيسلندا (3-0)، وتعادل سلوفاكيا ولوكسمبورغ (0-0).