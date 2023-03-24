أنس جابر تودع بطولة ميامي للتنس

أنس جابر تودع بطولة ميامي للتنسودعت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة الخامسة عالميا، بطولة ميامي مبكرا، بعد أن خسرت مساء اليوم الجمعة في الدور الثاني أمام الروسية فارفيرا جراشيفا، بمجموعتين دون رد (6-2 و6-2).

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية دخلت جراشيفا المصنفة 54 عالميا المباراة بقوة وتقدمت 3-0، قبل أن تحسم المجموعة الأولى (6-2).

وفي المجموعة الثانية، تكرر السيناريو وتقدمت اللاعبة الروسية 3-0، قبل أن تستدعي أنس جابر الطاقم الطبي، حين أحست بأوجاع.

ولم تستطع البطلة التونسية الرجوع في المباراة، وفازت جراشيفا في المجموعة الثانية بالنتيجة ذاتها (6-2).

وكانت أنس قد أعفيت من خوض الدور الأول، ما يعني أنها لم تفز بأي مباراة في هذه البطولة.

وغادرت أنس جابر منافسات الزوجي من الدور الأول أمس، صحبة الإسبانية باولا بادوزا، إثر الهزيمة أمام الأمريكية آسيا محمد المصنفة 278 والكازاخستانية آنا دانيلينا المصنفة 525 بمجموعتين دون رد (6-4 و6-4).