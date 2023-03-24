رونالد يسجل الهدف الـ 100 لمنتخب البرتغال

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رياض - احمد صلاح - بأربعة أهداف مقابل لا شيء فاز منتخب البرتغال على ليختشنتاين، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.







وقام جواو كانسيلو بافتتاح التسجيل لـ البرتغال في الدقيقة الثامنة، أعقبه برناردو سيلفا بالهدف الثاني في الدقيقة 44.







وسجل رونالدو الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين51،63، ليؤكد انتصار فريقه، ويسجل الهدف الـ 100 لمنتخب البرتغال.







حيث أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر لاعب يُشارك في مباريات دولية لمنتخب بلاده في تاريخ كرة القدم.







وكان رونالدو مهاجم النصر السعودي، في تشكيل البرتغال لمواجهة ليختشنتاين، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.







وقام رونالدو في مباراته رقم 197 بارتداء قميص منتخب البرتغال، كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية للمنتخبات على مر التاريخ.



وتجاوز رونالدو عدد مباريات بدر المطوع، والذي شارك في 196 مباراة مع منتخب بلاده الكويت.



ويحتل أحمد حسن “الصقر”، قائد منتخب مصر السابق، المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بلادهم، برصيد 184 مباراة.