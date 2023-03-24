تصفيات يورو.. إنجلترا تهزم إيطاليا بثنائية
خرج المنتخب الإنجليزي بفوز ثمين على مضيفه الإيطالي 2-1 في المباراة التي جرت بينهما يوم الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا.
وتقدم ديكلان رايس للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 44 وفي الدقيقة 56 سجل ماتيو ريتيغي هدف إيطاليا الوحيد.
وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على ضيفه منتخب مالطا 2 - 1 وتقدم إليف إلماس للمنتخب المقدوني في الدقيقة 66، قبل أن يضيف داركو كورلينوف الهدف الثاني في الدقيقة 72 وفي الدقيقة 85 سجل يانيك يانكام هدف مالطا الوحيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصفيات يورو.. إنجلترا تهزم إيطاليا بثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.