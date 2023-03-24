تصفيات يورو.. إنجلترا تهزم إيطاليا بثنائية

تصفيات يورو.. إنجلترا تهزم إيطاليا بثنائيةخرج المنتخب الإنجليزي بفوز ثمين على مضيفه الإيطالي 2-1 في المباراة التي جرت بينهما يوم الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا.

وتقدم ديكلان رايس للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 44 وفي الدقيقة 56 سجل ماتيو ريتيغي هدف إيطاليا الوحيد.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على ضيفه منتخب مالطا 2 - 1 وتقدم إليف إلماس للمنتخب المقدوني في الدقيقة 66، قبل أن يضيف داركو كورلينوف الهدف الثاني في الدقيقة 72 وفي الدقيقة 85 سجل يانيك يانكام هدف مالطا الوحيد.