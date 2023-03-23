أرسنال يعلن فقدان نجمه لنهاية الموسم

أرسنال يعلن فقدان نجمه لنهاية الموسمأعلن نادي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن غياب مدافعه الدولي تاكيهيرو تومياسو عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب تعرضه لإصابة قوية في الركبة.

وقال النادي الإنجليزي في بيان له على موقعه الرسمي الليلة الماضية: إن المدافع الياباني الدولي خضع لعملية جراحية ناجحة في لندن الأربعاء، وسيغيب عن المباريات العشر المتبقية لأرسنال في الدوري.

وغادر تومياسو (24 عامًا) الظهير الأيمن لأرسنال الملعب بعد تسع دقائق فقط من بداية المباراة التي خسرها الفريق على ملعب الإمارات أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي يوم الخميس الماضي، في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

كما شارك تومياسو بشكل أساسي مع أرسنال هذا الموسم، حيث خاض معه 31 مباراة.