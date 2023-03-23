أرسنال يعلن فقدان نجمه لنهاية الموسم
أعلن نادي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن غياب مدافعه الدولي تاكيهيرو تومياسو عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب تعرضه لإصابة قوية في الركبة.
وقال النادي الإنجليزي في بيان له على موقعه الرسمي الليلة الماضية: إن المدافع الياباني الدولي خضع لعملية جراحية ناجحة في لندن الأربعاء، وسيغيب عن المباريات العشر المتبقية لأرسنال في الدوري.
وغادر تومياسو (24 عامًا) الظهير الأيمن لأرسنال الملعب بعد تسع دقائق فقط من بداية المباراة التي خسرها الفريق على ملعب الإمارات أمام سبورتنغ لشبونة البرتغالي يوم الخميس الماضي، في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي.
كما شارك تومياسو بشكل أساسي مع أرسنال هذا الموسم، حيث خاض معه 31 مباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرسنال يعلن فقدان نجمه لنهاية الموسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.