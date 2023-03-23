انت الان تتابع خبر ريال مدريد يُفكر بعرض تاريخي لضم هالاند والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما زال إيرلنغ هالاند لاعب مانشستر سيتي ضمن إهتمامات مسؤولي ريال مدريد ويبقى ضمن الأسماء التي تفكر الإدارة بالتعاقد معها .



مصادر صحفية أسبانية قالت أن هالاند يتصدر أجندة النادي الملكي في صيف 2024، ليقود هجوم الفريق في مرحلة ما بعد الفرنسي، كريم بنزيما.



وأشارت إلى أن عقد بنزيما (35 عاما) ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسيتم تجديده لعام إضافي، تمهيدا للتحرك نحو صفقة المهاجم النرويجي الشاب.



وأضافت أن إدارة ريال مدريد تنتظر لصيف العام المقبل طمعا في ضم هالاند بمبلغ أقل، إذا تم تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع السيتي الذي يمتد حتى صيف 2027.

ولفتت إلى أنه في حال عدم نجاح اللاعب في الضغط على ناديه لتفعيل البند، فإن ريال مدريد يجهز عرضا فلكيا، سيجعل إيرلينج هالاند، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.



وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن الشرط الجزائي في عقد هالاند يبلغ 200 مليون يورو.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد وضع ميزانية تتراوح بين 220 إلى 240 مليون يورو لضم هالاند من صفوف السيتي.



وذكرت في ختام تقريرها، أن نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان يبقى حاليا الأغلى في التاريخ بـ 222 مليون يورو.