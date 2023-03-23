انت الان تتابع خبر رونالدو: الدوري السعودي سيكون بين أقوى دوريات العالم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمستوى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم متوقعاً أن يكون في مصاف أقوى خمس دوريات في العالم بالمستقبل القريب.



وانتقل رونالدو (38 عاماً) إلى النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية، بعدما أنهى مانشستر يونايتد عقده بالتراضي قبل انطلاق كأس العالم 2022، نتيجة تصريحات نارية أدلى بها اللاعب البرتغالي وانتقد فيها النادي ومدربه إيريك تن هاغ.



وقال لاعب ريال مدريد السابق، في مؤتمر صحفي قبيل مباراة مرتقبة للبرتغال في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024: "أشعر أنني بحالة جيدة حقاً، وفي دوري تنافسي للغاية، يجب أن ينظروا إلى البطولة السعودية بشكل مختلف".



وحول رأيه عن الدوري السعودي أجاب: "في غضون خمس أو ست سنوات على الأكثر، ستكون بطولة الدوري السعودي الرابعة أو الخامسة بين الأكثر تنافسية في العالم إذا استمرت على نفس الخطة".



وسجل رونالدو حتى الآن 9 أهداف في الدوري السعودي، خلال 8 مباريات خاضها حتى الآن، ونجح في صناعة هدفين.



واستدعى مدرب منتخب البرتغال الجديد روبرتو مارتينيز، النجم كريستيانو رونالدو قبل خوض تصفيات بطولة أوروبا 2024 هذا الشهر للعب مع منتخب بلاده.



ويلتقي منتخب البرتغال على أرضه مع ليختنشتاين اليوم الخميس بالجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو 2024، على أن يتوجه لمواجهة مضيفه لوكسمبورغ بالجولة الثانية يوم الاحد المقبل الموافق 26 مارس الجاري.



ويحمل رونالدو، الذي انتقل إلى نادي النصر السعودي عقب كأس العالم، الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف على صعيد كرة القدم الدولية برصيد 118 هدفاً.