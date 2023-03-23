انت الان تتابع خبر أخر تطورات بيع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - باتت عملية بيع مانشستر يونايتد تحمل أنباء مفاجئة، بعد تقديم عروض شراء جديدة.



وكما قالت وسائل إعلام بريطانية ، فإن كل من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والسير جيم راتكليف قدما عروضا محسنة، اليوم الأربعاء، من أجل شراء مانشستر يونايتد.



وبينت المصادر أن تلك العروض الجديدة تبلغ حوالي 5 مليارات جنيه إسترليني



في حين كانت قد كشفت صحف إنجليزية عن مفاجأة بأن عائلة الجليزر المالكة لأغلبية أسهم مانشستر يونايتد، قد تتراجع عن بيع الشياطين الحمر.



وأوضحت أن الجليزر كانوا يطمحون للحصول على أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني في عملية البيع، لكن قلة العروض لم تساعد على رفع السعر.



يذكر أن جمهور مانشستر يونايتد سبق أن نظم مسيرات أكثر من مرة، للمطالبة برحيل عائلة جليزر وبيع النادي بالكامل إلى مالك جديد.