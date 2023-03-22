نجم برشلونة : ميسي صدمني

انت الان تتابع خبرنجم برشلونة : ميسي صدمني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال جوردي ألبا لاعب نادي برشلونة أن زميله السابق في البلوجرانا الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي صدمه.



وكان البا قد تحدث خلال تصريحات نقلتها صحيفة اسبانية على مقترح عودة ميسي إلى برشلونة، قائلا: "لا أعرف لم نتحدث لأن لديه عقد مع النادي الباريسي، ولكن بالطبع أود أن يعود، وأعتقد أن ذلك سيكون جيدًا للبلوجرانا وله".



وأضاف: "في العام الأول له في باريس لم يقض وقتًا جيدًا، وواجه صعوبة في التكيف مع الحياة هناك، لكنه الآن أفضل بكثير".



وتابع: "رحيل ميسي عن برشلونة كان قاتلاً، وفي ذلك الصباح كنت أتحدث معه، وأخبرني أنه جاء إلى برشلونة وسيوقع ليستمر، وأتذكر كنت مع زوجتي في المنزل ورأيت الأخبار ولم أصدقها، كنت في صدمة لمدة دقيقتين، ولم أصدق أن ليو سيغادر".



واستكمل: "اتصلت به وأخبرني بالكثير من الأشياء، ولا أرغب الخوض في تفاصيلها، لأنه وحده يعرف الحقيقة والنادي أيضًا".



وأتم: "هناك العديد من الأسئلة التي يمكنك طرحها، ولكن ليس لدي أي إجابة، وأعلم أنه مر بوقت سيء عندما غادر".