انت الان تتابع خبر مسعود أوزيل يعلن اعتزال كرة القدم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الألماني مسعود أوزيل لاعب باشاكشهير التركي الحالي وأرسنال وريال مدريد السابق، اعتزاله كرة القدم نهائياً بعمر 34 عامًا.



ونشر أوزيل رسالة مطوله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن خلالها اعتزاله كرة القدم نهائياً بعد مسيرة استمرت 17 عاماً، تخللها تتويجه ببطولة كأس العالم مع الماكينات عام 2014.



وكتب أوزيل في رسالته: "بعد دراسة متأنية أعلن اعتزالي كرة القدم، لقد كان شرفاً لي أن أكون لاعباً محترفاً لمدة 17 عاماً، أشعر بالامتنان بشكل لا يصدق لهذه الفرصة، ولكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة بعد التعرض لبعض الإصابات، أصبح من الواضح أكثر أن الوقت قد حان لترك كرة القدم، لقد كانت رحلة رائعة مليئة باللحظات والعواطف التي لا تنسى، أود أن أشكر الأندية التي لعبت لها، شالكة وفيردر بريمن وريال مدريد وأرسنال وفنربخشة وباشاكشهير، وكذلك المدربين الذين دعموني، بالإضافة إلى زملائي الذين أصبحوا أصدقاء".



وتابع: "أتوجه بشكر خاص لأفراد عائلتي وأصدقائي المقربين، لقد كانوا جزء من رحلتي وقدموا لي الكثير من الدعم، شكراً لجميع المشجعين الذين أظهروا لي الكثير من الحب، أنا الآن أتطلع إلى كل ما هو أمامي مع زوجتي وابنتي.. أراكم قريباً".