مبابي سيحمل شارة قائد فرنسا
سيرتدي المهاجم كيليان مبابي شارة قائد منتخب فرنسا لكرة القدم، خلفاً للحارس هوغو لوريس المعتزل دوليّاً بعد الخسارة بنهائي كأس العالم "قطر 2022" أمام الأرجنتين.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هدّاف باريس سان جيرمان البالغ 24 عاماً قَبِل هذا الدور، بعد نقاش مع المدرب ديدييه ديشان.
وستكون المباراة الأولى لمبابي "القائد" ضد هولندا الجمعة المقبل في تصفيات كأس أوروبا 2024م على استاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية، وهي الأولى لفرنسا منذ خسارة نهائي مونديال قطر في 18 ديسمبر الماضي.
وكان لوريس (36 عاماً) قد وضع حدّاً لمسيرته الدولية، بعد رضوخه أمام ليونيل ميسي ورفاقه في نهائي استاد لوسيل بركلات الترجيح، إثر مباراة شائقة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبابي سيحمل شارة قائد فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.