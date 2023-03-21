مبابي سيحمل شارة قائد فرنسا

مبابي سيحمل شارة قائد فرنساسيرتدي المهاجم كيليان مبابي شارة قائد منتخب فرنسا لكرة القدم، خلفاً للحارس هوغو لوريس المعتزل دوليّاً بعد الخسارة بنهائي كأس العالم "قطر 2022" أمام الأرجنتين.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هدّاف باريس سان جيرمان البالغ 24 عاماً قَبِل هذا الدور، بعد نقاش مع المدرب ديدييه ديشان.

وستكون المباراة الأولى لمبابي "القائد" ضد هولندا الجمعة المقبل في تصفيات كأس أوروبا 2024م على استاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية، وهي الأولى لفرنسا منذ خسارة نهائي مونديال قطر في 18 ديسمبر الماضي.

وكان لوريس (36 عاماً) قد وضع حدّاً لمسيرته الدولية، بعد رضوخه أمام ليونيل ميسي ورفاقه في نهائي استاد لوسيل بركلات الترجيح، إثر مباراة شائقة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 3 / 3.