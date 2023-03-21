انت الان تتابع خبر قبل موقعة بايرن ميونيخ .. إصابة هالاند ترعب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضربة قوية تعرض لها مانشستر سيتي، قبل أسابيع من مواجهته المرتقبة أمام بايرن ميونيخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا.



وأعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم، الثلاثاء، إصابة نجم المنتخب ومانشستر سيتي، إيرلنغ هالاند، في العضلة الضامة.



وسيغيب المهاجم "غزير الأهداف" إيرلنغ هالاند عن مباراتي النرويج ضد إسبانيا وجورجيا في مستهل التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بسبب إصابة في العضلة الضامة.



واشتكى هالاند الذي سجل منتصف الأسبوع الماضي 5 أهداف مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي ضد لايبزيغ الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أعقبها بثلاثية "هاتريك" ضد بيرنلي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، من آلام في الفخذ بعد المباراة الأخيرة السبت.



وقال الاتحاد النرويجي إن ابن الـ22 عاما غادر المعسكر التدريبي للمنتخب في ماربيا في إسبانيا للخضوع لمتابعة طبية مع ناديه.



ونقل الاتحاد عن طبيب المنتخب أولا ساند قوله: "كنا نأمل أن يكون الأمر مجرد انزعاج ينتهي بحلول يوم السبت، لكن بعد اختبارات وفحوصات يوم أمس من الواضح أنه لن يكون جاهزا للمباراتين ضد إسبانيا وجورجيا".