انت الان تتابع خبر هذا ما جرى بين فينيسيوس و اراوخو بعد الهدف العكسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت تقارير صحفية اسبانية عن ما جرى بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، مع الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، بعد تقدم الميرنجي في الكلاسيكو.



وجاء هدف الريال، عن طريق أراوخو بالخطأ في مرماه، بعد كرة عرضية من فينيسيوس اصطدمت في رأس الأوروجواياني وسكنت الشباك.

و إستطاعت الكاميرات المتواجدة داخل ملعب المباراة توثيق الحوار الذي دار بين فينيسيوس وأراوخو، بعد الهدف .

الكاميرات رصدت فينيسيوس وهو يتوجه لأراوخو وقال له بطريقة لطيفة: "حظ سيء"، ليرد عليه أراوخو بتحريك رأسه بشكل يؤكد تقبله مواساة نجم الريال.



وبانتصار أمس، نجح برشلونة المتصدر في توسيع فارق النقاط مع الوصيف ريال مدريد، إلى 12 نقطة، ليقترب بقوة من استعادة لقب الليجا الغائب عن خزائنه منذ 3 سنوات.

