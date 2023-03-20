ألكاراز يستعيد صدارة التصنيف العالمي للتنس

ألكاراز يستعيد صدارة التصنيف العالمي للتنساستعاد الإسباني كارلوس ألكاراس صدارة التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين الصادر، اليوم الإثنين، إثر تتويجه بلقب دورة إنديان ويلز الأميركية، أولى دورات الألف نقطة للماسترز في كرة التنس.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أصبح ألكاراز (19 عاما) أصغر لاعب يفوز بلقب بطولة إنديان ويلز للأساتذة ذات ألف نقطة، وثاني لاعب في التاريخ يفوز بثلاث بطولات للأساتذة، قبل أن يكمل ربيع الـ20، بعد مواطنه النجم رافائيل نادال (6 بطولات)، حيث سبق له وتوج ببطولتي ميامي ومدريد.

واستغل ألكاراس غياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن الدورة الأميركية على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كي يزيحه عن الصدارة التي تربع عليها الإسباني في سبتمبر الماضي.

وبات ألكاراس يبتعد بفارق 260 نقطة عن ديوكوفيتش الذي سيغيب أيضا وللسبب ذاته عن دورة ميامي، ثاني دورات الألف نقطة للماسترز، المقرر انطلاقها الاربعاء حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وكان "دجوكو" حطّم الأسبوع قبل الماضي الرقم القياسي المطلق بحوزة الألمانية شتيفي غراف (377 أسبوعاً)، وذلك بعد استعادته المركز الأول في يناير اثر تتويجه بلقب بطولة أستراليا في ملبورن، الثانية والعشرين الكبرى في مسيرته بالتساوي مع الأسطورة الإسباني رافايل نادال.

من جهته، صعد الروسي دانييل مدفيديف، وصيف ألكاراس في إنديان ويلز، مرتبة واحدة وصار خامسا أمام الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي ارتقى أربعة مراكز.

في المقابل، تراجع الأميركي تايلور فريتز خمسة مراكز وصار عاشراً بعدما فقد لقب دورة إنديان ويلز بخروجه من الدور ربع النهائي.

وخرج نادال، الغائب عن الملاعب منذ اقصائه من بطولة استراليا المفتوحة بسبب الإصابة، للمرة الاولى منذ 18 عاما من نادي العشرة الأوائل حيث تراجع الى المركز الثالث عشر.