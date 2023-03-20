انت الان تتابع خبر برشلونة يعلن تغيب أراوخو عن صفوف الاورجواي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي برشلونة الإسباني ‎بشكل رسمي، عن تغيب رونالد أراوخو مدافع الفريق على مستوى الفخذ، عن صفوف منتخب أورجواي في فترة التوقف الدولي ضد اليابان وكوريا الجنوبية، وذلك بعد تعرضه لإصابة.



وقام برشلونة بنشر بيان رسمي على موقعه وعبر حسابه على توتير ورد فيه أن الفحوصات الطبية تظهر إصابة رونالد أراوخو في الوتر العلوي للفخذ الأيسر، مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.



وبينت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن رونالد أراوخو مدافع برشلونة عانى من آلام فى عضلة المقرب أثناء خوض الكلاسيكو.



وقالت الصحيفة أن أراوخو أرسل إشارة إلى مقاعد البدلاء أثناء المباراة بأنه يعانى من إصابة، لكنه صمد حتى النهاية وقدم أداءً رائعًا.



ووضع المدافع الأوروجوياني ثلجًا على مكان الإصابة، وسيجرى فحوصات طبية بالرنين المغناطيسي اليوم، الاثنين، لمعرفة سبب هذه الآلام.



وأكدت الصحيفة على أنه من الضروري معرفة مدى إصابة أراوخو بدقة، لأنه مستدعى لخوض مباراتين مع أوروجواي خلال التوقف الدولي المقبل، ضد اليابان وكوريا الجنوبية.



وابتعد برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى بفوزه على ريال مدريد، حيث وصل رصيده إلى 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الميرينجي الوصيف.



ويقود تشافي برشلونة للتتويج بثاني ألقابه كمدرب للفريق حيث اقترب كثيرا من لقب الدوري الإسباني هذا الموسم حيث يتواجد فريق برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة جمعها من الفوز في 22 مباراة والتعادل في 2 وخسر مثلهما وسجل 49 هدفاً وتلقي 9.